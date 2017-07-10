11 Июль, 2017


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В Петербурге состоялся первый выпуск курсов инспекторов жилищного общественного контроля

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в: Новости
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Слушателями стали более двадцати представителей советов многоквартирных домов.

В “Учебно-методическом центре Жилищного комитета” состоялся первый выпуск учебных курсов “Подготовка инспекторов (экспертов) жилищного общественного контроля”. Как сообщили в жилищном комитете Санкт-Петербурга, 25 слушателей, в числе которых представители советов многоквартирных домов (МКД), освоили программу повышения квалификации. Среди изученных тем: управление, техническая эксплуатация, обслуживание, санитарное содержание и благоустройство объектов общего имущества.

Выпускникам курсов, которые организовало “Объединение советов многоквартирных домов (РОО “ОСМКД”) при поддержке жилищного комитета, выдали именные квалификационные сертификаты. Им, также, предложили заполнить анкеты-отзывы, информация из которых позволит в дальнейшем усовершенствовать учебную программу.

Стоит отметить, что не так давно вышло Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 № 1491 “О порядке осуществления общественного жилищного контроля”. Оно дополнило Жилищный кодекс и Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 №212-ФЗ.

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