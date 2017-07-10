С 12 июля ограничат движение по Лесному проспекту

Для проведения ремонта некоторые участки перекроют до конца июля.

С 12 июля на Лесном проспекте начнутся ремонтные работы. Как сообщает ТВ-канал “Санкт-Петербург”, из-за этого движение по магистрали будет ограничено. На пять дней закроются участки рядом с улицами Комиссара Смирнова, Академика Лебедева и Гренадерской. Участок пути от Литовской до Гренадерской улицы не будет доступен для водителей до конца июля.

Объехать закрытые на ремонт места можно по 1-му Муринскому и Большому Сампсониевскому проспектам, а также по Боткинской улице. С 22 июля дорожные службы закроют сквозной проезд по улице Комиссара Смирнова на пересечении с Лесным проспектом. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты движения.