10 Июль, 2017


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С 12 июля ограничат движение по Лесному проспекту

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в: Новости
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Для проведения ремонта некоторые участки перекроют до конца июля.

pixabay.com

С 12 июля на Лесном проспекте начнутся ремонтные работы. Как сообщает ТВ-канал “Санкт-Петербург”, из-за этого движение по магистрали будет ограничено. На пять дней закроются участки рядом с улицами Комиссара Смирнова, Академика Лебедева и Гренадерской. Участок пути от Литовской до Гренадерской улицы не будет доступен для водителей до конца июля.

Объехать закрытые на ремонт места можно по 1-му Муринскому и Большому Сампсониевскому проспектам, а также по Боткинской улице. С 22 июля дорожные службы закроют сквозной проезд по улице Комиссара Смирнова на пересечении с Лесным проспектом. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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