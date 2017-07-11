«ЧИЖИК» из Красногвардейского района ищет таланты

«Транспортная концессионная компания» проводит творческий конкурс на разработку дизайна корпоративной формы для персонала трамвайного проекта «ЧИЖИК».

Трамвайный проект «Чижик» – первый в Санкт-Петербурге проект комплексной реконструкции трамвайного сообщения в Красногвардейском районе. В ходе реализации проекта будут проложены новые трамвайные пути, установлены комфортабельные остановки, пассажиров будут перевозить высокотехнологичные подвижные составы.

Задача – разработать дизайн корпоративной формы для водителей и контролеров новых трамваев «Чижик». Созданный образ должен соединить в себе традиции петербургского гостеприимства и высокую культуру транспортного сервиса. Главный критерий оценки – уникальность и стиль.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, конкурс будет проводиться с июля по август 2017 года. Победителя определит независимое жюри, состоящее из представителей организатора конкурса, путем голосования.