Цены на первичном рынке жилья имеют тенденцию к снижению

Ситуацию с новостройками проанализировали эксперты компании “БФА-Девелопмент”.

Аналитики “БФА-Девелопмент” изучили первичный рынок жилья и пришли к выводу, что цены на нем имеют тенденцию к снижению. Предложение новостроек превышает спрос. В данный момент он сосредоточен в нижнем ценовом диапазоне. Там же формируется и 80-90 % предложений.

Покупатели склонны приобретать жилье высокой стадии готовности. Это продиктовано опасениями остаться без дома из-за нестабильной ситуации на рынке недвижимости. При этом люди, как правило, выбирают известного застройщика с надежной репутацией.

Эксперты отмечают, что, несмотря на завершение программы господдержки ипотеки, доля ипотечных сделок по-прежнему преобладает. Вместе с тем, снизилась доля частных инвесторов. Также, покупатели жилья рассчитывают увидеть в конечном продукте больше качества и комфорта.