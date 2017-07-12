Первая репетиция Военно-морского парада продлит разводку четырех мостов

Мосты останутся разведенными до раннего утра.

В ночь с 14 на 15 июля в связи с проведением первой репетиции Военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге 30 июля, будет продлено время разводки четырех мостов.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты будут разведены до 6 часов утра в соответствии с графиком проведения тренировок по подготовке к параду Главного командования Военно-Морского Флота.

В случае, если парадному строю потребуется меньше времени на проведение репетиции, мосты будут наведены механиками СПб ГБУ «Мостотрест» раньше. Об этом можно узнать в онлайн-режиме на сайте учреждения.

Репетиции Военно-морского парада также пройдут в ночь на 18 июля и в ночь на 21 июля. Кроме того, в рамках подготовки к мероприятию запланировано проведение дневных репетиций, о времени проведения которых будет сообщено дополнительно.