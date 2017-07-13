13 Июль, 2017


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В Летнем саду в Кронштадте начинается капитальный ремонт

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в: Новости
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Подрядчик получил разрешение КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и ордер ГАТИ.

Летний сад
Фото: gov.spb.ru

Территорию обследовали на наличие оставшихся со времен войны взрывоопасных предметов. Как сообщили в комитете по благоустройству, на объекте уже устанавливают строительный городок.

Один из старейших городских парков ждут большие преобразования. Разрабатывая проект ремонта, ландшафтные архитекторы использовали исторические чертежи. В Летнем саду предстоит воссоздать дубовую аллею, отремонтировать набивные дорожки, большую гранитную лестницу и грот на холме Славы. Будет благоустроена территория вокруг памятников.

Проектировщики предусмотрели обустройство в Летнем саду смотровых площадок, а также детских уголков, где установят оборудование, подходящее и для маленьких жителей с ограниченными возможностями.

Специалистам предстоит удалить из сада деревья-угрозы и дикую кустарниковую поросль. Взамен в аллеях высадят около 200 лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, а также более 3,6 тысяч кустов сирени, розы, спиреи и др.

Работы на объекте будут завершены в 2019 году.

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