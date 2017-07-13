В Летнем саду в Кронштадте начинается капитальный ремонт

Подрядчик получил разрешение КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и ордер ГАТИ.

Территорию обследовали на наличие оставшихся со времен войны взрывоопасных предметов. Как сообщили в комитете по благоустройству, на объекте уже устанавливают строительный городок.

Один из старейших городских парков ждут большие преобразования. Разрабатывая проект ремонта, ландшафтные архитекторы использовали исторические чертежи. В Летнем саду предстоит воссоздать дубовую аллею, отремонтировать набивные дорожки, большую гранитную лестницу и грот на холме Славы. Будет благоустроена территория вокруг памятников.

Проектировщики предусмотрели обустройство в Летнем саду смотровых площадок, а также детских уголков, где установят оборудование, подходящее и для маленьких жителей с ограниченными возможностями.

Специалистам предстоит удалить из сада деревья-угрозы и дикую кустарниковую поросль. Взамен в аллеях высадят около 200 лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, а также более 3,6 тысяч кустов сирени, розы, спиреи и др.

Работы на объекте будут завершены в 2019 году.