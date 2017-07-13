14 июля ограничат движение по Миллионной улице

Там будут проходить съемки художественного фильма.

14 июля на Миллионной улице вводятся ограничения движения транспортных средств в связи с проведением съемок художественного фильма.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 15.00 до 23.00 проехать нельзя будет по участку Миллионной улицы от д. 30 до д. 36 и по набережной Зимней канавки от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Водителям автомобильного транспорта рекомендуется выбирать для проезда альтернативные маршруты.