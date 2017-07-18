18 Июль, 2017


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График разводки мостов меняется в связи с Днем ВМФ России

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в: Новости
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Для проводки судов переправы сводят позже обычного.

В ночь на 18 июля Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты свели около половины седьмого утра. Как сообщает “Телеканал Санкт-Петербург”, такой же график разводки ожидается и в ночь на 21 июля. На 40 минут раньше разведут  Благовещенский мост 19 июля, а в 00:30 того же дня — Дворцовый.

28 и 30 июля планируется закрыть Невский проспект от Дворцового проезда до Садовой улицы. Кроме того движение будет прекращено на набережных Кутузова и Лейтенанта Шмидта, а также Английской и Университетской набережных.

Так как мосты будут разведены днем 23, 28 и 30 июля, ожидается, что проезд по центральному участку ЗСД на это время станет бесплатным. Одновременно накануне Дня ВМФ России, который отмечается 30 июля, изменятся маршруты движения общественного транспорта.

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