18 Июль, 2017


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Парад ко Дню ВМФ ограничит движение по Неве

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в: Новости
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В связи с подготовкой и проведением Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге вводятся ограничения движения судов по реке Неве на участке от Благовещенского до Большеохтинского моста.

Нева
Фото: pixabay.com

Как сообщили в комитете по транспорту, 21 июля (пятница), с 04:25 до 06:30, движение судов по Неве будет запрещено.

Движение маломерных, спортивно-парусных, прогулочных судов, судов рыбопромыслового флота и гидроциклов будет ограничено:

23 июля (воскресенье) с 10:00 до 11:30;

28 июля (пятница) с 10:00 до 13:00;

30 июля (воскресенье, День Военно-Морского Флота) с 10:00 до 11:30.

Напомним, в дни репетиций и проведения Главного военно-морского парада будут также временно закрыты для движения судов участки водных путей Санкт-Петербурга — реки Фонтанки (от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста) и Зимней канавки (от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста).

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