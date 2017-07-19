“Группа ЛСР” купила участки на намывных территориях Васильевского острова

Ранее инвестиционный проект в этой части Петербурга осуществляли ООО «Десна Капитал» и АО «Терра Нова».

Земельные участки площадью 34 га на намывных территориях Васильевского острова получила в свое распоряжение “Группа ЛСР”. Как сообщили в пресс-службе компании, права были приобретены у ООО “Десна Капитал” и АО “Терра Нова”. Именно они раньше занимались инвестиционным проектом в этой части Санкт-Петербурга.

Планируется, что на купленной земле “Группа ЛСР” построит жилье высокого класса комфортности. Рядом с ним появится пешеходная набережная вдоль Финского залива. Площадь возводимого жилья составит 500 000 кв. м. Работы по повышению высотных отметок и стабилизации территории компания завершит к середине 2019 года.