19 Июль, 2017


Актуальное
160_600_Поплавок_уши_Строим_добро
Главная
Новости

“Группа ЛСР” купила участки на намывных территориях Васильевского острова

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Ранее инвестиционный проект в этой части Петербурга осуществляли ООО «Десна Капитал» и АО «Терра Нова».

Кран
Фото: pixabay.com

Земельные участки площадью 34 га на намывных территориях Васильевского острова получила в свое распоряжение “Группа ЛСР”. Как сообщили в пресс-службе компании, права были приобретены у ООО “Десна Капитал” и АО “Терра Нова”. Именно они раньше занимались инвестиционным проектом в этой части Санкт-Петербурга.

Планируется, что на купленной земле “Группа ЛСР” построит жилье высокого класса комфортности. Рядом с ним появится пешеходная набережная вдоль Финского залива. Площадь возводимого жилья составит 500 000 кв. м. Работы по повышению высотных отметок и стабилизации территории компания завершит к середине 2019 года.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

X