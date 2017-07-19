Санкт-Петербург готовится отметить «День строителя – 2017»

В программу празднования включены награждения, концерты, конкурсы, а также спортивные мероприятия.

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к всесоюзному профессиональному празднику «День строителя». Как сообщили в комитете по строительству, центральным событием праздничной программы по традиции станет концерт в СКК «Ледовый дворец», который состоится 10 августа. Среди почетных гостей праздника – представители Государственной Думы РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Российского Союза строителей, НОСТРОЙ, руководители строительных предприятий и организаций, ветераны отрасли. Ожидается, что в празднике примут участие почти 10 тысяч строителей.

Концерт начнется с церемонии вручения наград за трудовые достижения работникам строительного комплекса. Затем перед гостями выступят заслуженный артист РФ Василий Герелло, певец, актер и телеведущий Максим Леонидов, ВИА «Самоцветы» и другие известные российские исполнители.

Программа праздничных мероприятий, посвященная Дню строителей, включает и другие события. 27 июля пройдет торжественное награждение победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!». На конкурс уже поступило почти 100 рисунков от юных дарований. Жюри предстоит определить победителей в пятнадцати номинациях.

2 августа на стадионе ДСЮШ-2, расположенном по адресу ул. Наличная, 44, пройдет спортивный праздник, завершающий программу спартакиады «За труд и долголетие». В частности, состоятся соревнования по перетягиванию каната и матч по мини-футболу между сборной строителей и бронзовым призером первенства Петербурга прошлого года футбольным клубом «МАКСИМА». Начало спортивного праздника в 16.00.

7 августа в белом зале Смольного пройдет церемония награждения за трудовые достижения работников строительного комплекса.

10 августа в полдень будет произведен выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. А в 15.00 состоится торжественный молебен в храме Первоверховного апостола Петра (Храме строителей), расположенном в парке Строителей на Искровском пр., д.11

Финальным аккордом праздничных мероприятий станет велопробег от Смольного собора до Петропавловской крепости, который состоится 12 августа.