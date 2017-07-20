20 Июль, 2017


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АО “ОДК-Климов” и АО АКБ “Новикомбанк” подписали соглашение

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в: Новости
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Документ подписали Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и исполнительный директор АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Ватагин.

В соответствии с соглашением, заключенным в рамках 13-го Международного авиакосмического салона МАКС-2017, Новикомбанк предоставит АО «ОДК-Климов» гарантии на сумму 2 млрд рублей.

АО «ОДК-Климов» является ведущим российским разработчиком газотурбинных авиадвигателей. С 2014 года предприятие реализует также проект импортозамещения вертолетных двигателей ВК-2500, которыми оснащены 85% вертолетного парка России. Соглашение с Новикомбанк расширит перечень финансовых инструментов, позволяющих предприятию выполнять самые сложные проекты, в том числе – в рамках государственного оборонного заказа.

«С 2014 года предприятие перевело производственные мощности на новую площадку и сегодня является одним из самых современных и эффективных конструкторско-производственных комплексов в своей отрасли, – рассказал исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин. – Сейчас мы сосредоточены на развитии перспективных проектов – создании новых вертолетных двигателей, развитии сервисных центров по всему миру. Без надежных партнеров реализация таких масштабных задач была бы крайне затруднительна».

Новикомбанк имеет долгосрочный опыт успешного сотрудничества с АО «ОДК-Климов». Уже предоставлено финансирование на сумму 2 млрд рублей для осуществления текущей деятельности предприятия и реализации задач по своевременному исполнению государственного оборонного заказа, а также реализуется зарплатный проект, как отметила Елена Георгиева.

«Являясь одним из финансовых институтов, которые имеют право сопровождать контракты гособоронзаказа, Новикомбанк предоставляет весь спектр банковских услуг предприятиям-исполнителям ГОЗа с учетом специфики их деятельности», – добавила Елена Георгиева.

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