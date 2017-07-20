Продолжается конкурс “Инновации в городской среде”

Комиссия конкурса получила заявки, представляющие инновационные разработки в сфере строительства.

Международный конкурс “Инновации в городской среде” нацелен на популяризацию инновационной деятельности на территории Петербурга. Как сообщили в комитете по строительству, с его помощью удастся расширить традиционные и сформировать новые рынки спроса на инновации в сфере энергетики, архитектуры, строительства, реставрационных работ и транспорта.

Заявки, представляющие проекты в области строительства, будут приняты наряду с другими до 12 августа 2017 года. К 25 августа заявки будут рассмотрены, а к 1 сентября реестр участников опубликуют на сайте СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» в разделе «Инновации». В числе критериев оценки участников: эффективность, новизна, продвижение инновационного продукта на внутреннем и внешнем рынках.

Конкурс “Инновации в городской среде” продлится до 15 сентября 2017 года.