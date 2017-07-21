В Санкт-Петербурге пройдет 60-я юбилейная выставка «Жилищный проект»

В мероприятии примут участие лидеры строительного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Выставка “Жилищный проект” запланирована на осень, но готовится к ней начинают уже сейчас. Экспозиция пройдет 7-8 октября 2017 года при поддержке комитета по строительству в СКК. Это крупнейшая в России выставка-семинар, посвященная недвижимости Санкт-Петербурга.

Как сообщили в комитете по строительству, на выставке запланирована обширная деловая программа – семинары, презентации, выступления экспертов. Также будут проводиться бесплатные автобусные туры по новостройкам Санкт-Петербурга. Всего в выставке-семинаре примут участие более 300 организаций. Среди них не только ведущие застройщики, но и крупные агентства недвижимости, банки, лидеры рынка загородного домостроения, юридические и страховые компании. Всего запланировано более 100 мероприятий.