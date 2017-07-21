Западные специалисты «испытывают» маршруты Ленинградской области

Эксперты Европейского парламента оценивают возможности включения дорог Ленинградской области в общеевропейский велосипедный маршрут.

При поддержке комитета Ленинградской области по туризму в регионе проходит исследовательский тур: член комитета Европейского парламента по транспорту и туризму Михаэль Крамер и председатель Видземской ассоциации туризма Райтис Сийятс путешествуют на велосипедах по области, составляют актуальную карту удобных и интересных для европейских велотуристов дорог. По пути эксперты знакомятся с достопримечательностями, объектами туристского интереса и инфраструктурой.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, наиболее удобны и привлекательны для велотуристов маршруты по живописным местам или вдоль побережья. Поэтому, по оценкам экспертов, территория Ленинградской области является перспективной для такого рода туризма. Исследователи уже проехали по маршруту Выборг — Приморск — Рощино — Санкт-Петербург, а теперь они направятся через Петергоф и Большую Ижору в Ивангород.

«ЕвроВело» — европейская сеть велосипедных трасс по четырнадцати маршрутам, пересекающим всю Европу. Сегодня маршрут «ЕвроВело 11», проходящий по территории Финляндии и Эстонии, минует Ленинградскую область.