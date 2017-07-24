24 Июль, 2017


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Московская компания предлагает мобильную связь в метро Петербурга

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в: Новости
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Предприятие, которое отвечает за работу бесплатного Wi-Fi в подземке, хочет подключить перегоны к мобильной связи.

Метро
Фото: youtube.com

Компания “Максимателеком” из Москвы, которая установила и эксплуатирует беспроводной интернет в метро Петербурга, предлагает обеспечить перегоны между станциями мобильной связью. Как сообщает “РБК”, сейчас разговаривать по телефону на всем пути следования поездов могут только абоненты “Мегафона”. По мнению представителей московской компании, она может предоставить такую возможность и другим операторам.

В Москве на базе оборудования “Максимателекома” в метро работает МТС. В Петербурге поступившее от компании предложение подтвердили как минимум в Tele 2. Примечательно, что операторы Петербурга уже жаловались на то, что они не могут получить доступ к телеком-инфраструктуре подземки. Тем не менее вопрос о работе ряда операторов в перегонах метро до сих пор оставался открытым.

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