24 Июль, 2017


Актуальное
160_600_Поплавок_уши_Строим_добро
Главная
Новости

Минэкономики и Минстрой займутся стратегией развития городов

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Об этом заявил Дмитрий Медведев на форуме “Городская среда”.

Разработкой стратегии развития городов до 2025 года займутся Минэкономики и Минстрой. Об этом стало известно на форуме “Городская среда”, организованном партией “Единая Россия”. По информации “Коммерсант.ru”, к подготовке документа будет привлечено Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

Как подчеркнул в своем выступлении на форуме премьер-министр России Дмитрий Медведев, в следующем году уровень госрасходов на развитие городской среды должен сохраниться. Кроме того, соответствующая статья будет включена в бюджет государства. Планируется, что на развитие городской среды в 2017 году в общей сложности будет выделено более 40 млрд рублей.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

X