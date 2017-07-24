Минэкономики и Минстрой займутся стратегией развития городов

Об этом заявил Дмитрий Медведев на форуме “Городская среда”.

Разработкой стратегии развития городов до 2025 года займутся Минэкономики и Минстрой. Об этом стало известно на форуме “Городская среда”, организованном партией “Единая Россия”. По информации “Коммерсант.ru”, к подготовке документа будет привлечено Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

Как подчеркнул в своем выступлении на форуме премьер-министр России Дмитрий Медведев, в следующем году уровень госрасходов на развитие городской среды должен сохраниться. Кроме того, соответствующая статья будет включена в бюджет государства. Планируется, что на развитие городской среды в 2017 году в общей сложности будет выделено более 40 млрд рублей.