Губернатор Полтавченко раскритиковал комитет по строительству

Одной из причин стали низкие темпы исполнения адресной инвестиционной программы.

На заседании правительства Санкт-Петербурга критике Георгия Полтавченко подвергся комитет по строительству. Как сообщает “Росбалт”, одной из причин недовольства губернатора стали низкие темпы исполнения адресной инвестиционной программы (АИП).

По итогам первого полугодия программа была исполнена всего на 24, 6 %, а на ее реализацию ушло 21, 4 млрд рублей. Губернатор потребовал увеличить темпы за счет выбора добросовестных подрядчиков и пообещал комитету обратить особое внимание на итоги года.