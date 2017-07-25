25 Июль, 2017


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Крупный бальнеологический курорт начали строить рядом с Гатчиной

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в: Новости
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На его территории должен появиться целый комплекс лечебных, спортивных и развлекательных учреждений.

Гатчинский дворец
Фото: gatchinapalace.ru

Инвестиционная группа компаний CastorX Capital получила разрешение на строительство первой очереди города-курорта Gatchina Gardens. Как сообщает “Коммерсант.ru”, в будущем на площади 620 га должны появиться спа-отели, культурные учреждения, спортивно-рекреационные центры, аквапарк, гольф-поля, торгово-развлекательные комплексы и другие объекты.

По информации CastorX Capital, объем инвестиций в инженерную, дорожную и рекреационную инфраструктуры составит 6 млрд рублей. Строительство на первом этапе оценивается в 30 млрд рублей. Первыми в проекте должны быть построены детские сады и школа. Кураторы проекта рассчитывают, что Gatchina Gardens станет самым большим в бальнеологическим курортом Европе .

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