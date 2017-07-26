26 Июль, 2017


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Более 30 новых электроподстанций появятся в Петербурге

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в: Новости
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Ввести в строй объекты намечено к 2021 году.

ПодстанцияВ Петербурге будут построены 34 электрических подстанции. Как сообщает “БН-Газета”, их должны ввести в строй до 2021 года. По словам председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрея Бондарчука, в число объектов входит 33 подстанции и 354,9 км линий электропередач напряжением 110 кВ, а также еще одна подстанция и 16,2 км электрических сетей напряжением 330 кВ.

Возведение  объектов должно быть профинансировано в рамках инвестиционных программ сетевых организаций. Средства из бюджета Петербурга использовать для строительства подстанций не планируется.

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