Более 30 новых электроподстанций появятся в Петербурге

Ввести в строй объекты намечено к 2021 году.

В Петербурге будут построены 34 электрических подстанции. Как сообщает “БН-Газета”, их должны ввести в строй до 2021 года. По словам председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрея Бондарчука, в число объектов входит 33 подстанции и 354,9 км линий электропередач напряжением 110 кВ, а также еще одна подстанция и 16,2 км электрических сетей напряжением 330 кВ.

Возведение объектов должно быть профинансировано в рамках инвестиционных программ сетевых организаций. Средства из бюджета Петербурга использовать для строительства подстанций не планируется.