Для ТПУ в Девяткино нашелся уральский инвестор

ППТ для транспортно-пересадочного узла подготовят до конца года

Оператор Челябинской области «Первая транспортная корпорация» в сотрудничестве с компанией «Яндекс.Автобусы» выразил заинтересованность в реализации проекта строительства ТПУ в Девяткино. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Как отмечают там, на совещании у заместителя председателя правительства 47 региона Михаила Москвина было принято решение о разработке соглашения о намерениях по строительству ТПУ.

Текст документа, который готовит Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области, появится до конца марта 2018 года. Подписание планируется провести на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти до конца мая. Предположительно до конца 2018 года будет закончена разработка проекта планировки для ТПУ, после чего инвесторы смогут приступить к строительству на выделенном участке земли.

В ходе переговоров возможным сроком открытия вокзала названа осень 2019 года.

«Первая транспортная корпорация» и «Яндекс.Автобусы» хотят построить ТПУ на условиях его дальнейшей эксплуатации и организации транспортных перевозок жителей Петербурга и Ленинградской области. «Яндекс.Автобусы», один из крупнейших агрегаторов пассажирских перевозок в России, планирует принять участие в создании цифровой платформы для автобусных перевозок автовокзала.

Бизнес-идея челябинского оператора основана на связке оператор вокзала — перевозчик, конкретный объем и структура инвестиций не называются, она будет определена соглашением о намерениях. Параметры ТПУ также устраивают инвестора, он не требует увлечения площадей.

Напомним, о строительстве ТПУ «Девяткино» разговоры идут уже много лет. Транспортно-пересадочный узел должен объединить под одной крышей междугородний и международный автобусные вокзалы, железнодорожную станцию, станцию метрополитена, перехватывающие парковки автомобильного транспорта, объекты культурно-бытового обслуживания и торговли. В разное время давались совершенно разные оценки стоимости проекта — от 300 млн до 30 млрд рублей. Но инвестор, готовый реально вложить хоть какие-нибудь средства, до сих пор так и появлялся.