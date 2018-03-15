«Лемминкяйнен» отсудил у «Асталди-Ичташ» деньги за работы на ЗСД

Финский подрядчик все-таки получит свои 202 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти решил взыскать с АО «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» в пользу ООО «Лемминкяйнен Строй» в общей сложности 202,81 млн рублей, кроме того, итало-турецкий генподрядчик должен компенсировать истцу госпошлину в 200 тыс. рублей.

Между российским подразделением финского концерна «Лемминкяйнен» и филиалом компании «Иджа Асталди» в августе 2015 г. — июне 2016г. были заключены договора строительного подряда по участию в строительстве Западного скоростного диаметра.

Турки на объекте были генподрядчиком, а финны были привлечены ими как субподрядчик. Последний должен был выполнить асфальтные работы (включая дренажные работы и гидроизоляцию) на участке длиной 11,58 км IV и V очередей ЗСД.

Работы, выполненные субподрядчиком были приняты без замечаний, их объем составил 553,77 млн рублей. Подрядчик должен был произвести оплату выполненных по договорам работ (за вычетом сумм гарантийного удержания и дополнительного удержания) на общую сумму 502,92 млн рублей. Из них фактически были оплачены лишь 342,55 млн.

В итоговом судебном решении учтена не только задолженность по договорам, но и суммы по возврату гарантийного удержания, а так же неустойка.

Напомним, трасса Западного скоростного диаметра стоимостью около 210 млрд рублей была полностью введена в эксплуатацию 4 декабря 2016 года.