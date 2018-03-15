Адреса вестибюлей юго-западной ветки метро станут известны через год

На проектирование объектов потребуется 3-4 года, если Смольный найдет деньги

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного разместил накануне, 14 марта, на сайте госзакупок конкурс на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена. Об этом сообщает BN.

Отметим, что речь идет об участке от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Подготовить ППТ для территории площадью около 40 га предстоит в срок до февраля 2019 года. Тогда же станут известны адреса вестибюлей юго-западной ветки метро.

Начальная цена контракта определена в сумме 24,5 млн рублей. Итоги конкурса подведут 9 апреля 2018 года.

Напомним, что «Казаковскую» уже давно именуют «Юго-Западная». Сроки открытия станции, вестибюль которой расположится юго-западнее пересечения улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова, не раз переносились. Но, по последним данным, перегон (обе станции первого участка) обещали сдать в 2022 году. После «Юго-Западной» должны появится «Брестская», «Петергофское шоссе» («Балтийская жемчужина») и собственно «Сосновая поляна». Она, предположительно, появится около одноименной железнодорожной станции. Согласно откорректированной схеме развития метро продолжение ветки должны построить после 2028 года.

С появлением этих объектов транспортная доступность улучшится для такого масштабного проекта, как «Балтийская жемчужина», ЖК «Солнечный город» от Setl Сity, ЖК «Сандей» от «СПБ Реновация».