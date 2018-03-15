Минстрой поднял почти на 4 тысячи рублей норматив стоимости квадрата жилья в Петербурге

В Москве этот показатель остался на уровне I квартала 2018 года

Минстрой опубликовал на сайте regulation.gov.ru проект приказа об утверждении средней стоимости «квадрата» жилья в РФ на II квартал 2018 года. Напомним, этот показатель используется для расчета субсидий и выплат по государственным жилищным программам, а также применяется при закупке жилья у застройщиков для льготных категорий граждан.

Согласно приказу в Москве средняя стоимость жилья осталась на уровне I квартала 2018 года — 91 тысяча 670 рублей. А в Петербурге этот показатель резко подскочил с 63 тысяч 416 до 67 тысяч 221 руб. В Ленобласти он также подрос с 43 тысяч 099 до 45 тысяч 685 руб.