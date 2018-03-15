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15 Март, 2018


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Один из корпусов ЖК «Прибалтийский» может быть введен уже в сентябре

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в: Новости
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В целом завершить возведение проблемного объекта планируется к 2019 году

Завершения строительства ЖК «Прибалтийский» намечено на конец IV квартала 2018 года. Однако корпус 9А ожидается к вводу уже в сентябре 2018 года. Об этом стало известно по итогам совещания в комитете по строительству Смольного.

Как сообщил генеральный директор АО «Проммонолит» Станислав Комаров, в корпусе 9А в настоящее время ведутся работ по внешней отделке и установке инженерно-технических сетей. В корпусе 9Б завершаются монолитные работы, корпуса 9В и 9Г завершают устанавливать перекрытий и железобетонные конструкции.

 

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