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15 Март, 2018


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В Сертолово построят бассейн за 600 млн рублей

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в: Новости
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Инвестору проекта могут возвратить 80% средств из бюджета Ленобласти

Бассейн
Фото: pixabay.com

Компания ООО «Бассейны» направило заявку в администрацию Ленинградской области о заключении концессионного соглашения по строительству бассейна в Сертолово. Объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей, сообщает ДП.

По информации издания, в настоящее время ООО «Бассейны» занимается проектированием спортивного комплекса в Гатчине, который включает бассейн длиной 50 м, а также спортивные залы. Стоимость комплекса оценивается также в 600 млн рублей. При этом 80% средств инвестору обещают возвратить из бюджета Ленобласти на различных стадиях строительства. Аналогичный объект должен появиться и в Сертолово. Вложенные деньги также на 80% со временем могут компенсировать.

ООО «Бассейны» является стратегическим инвестором Петербурга и ведет активное строительство объектов спорта на территории двух регионов.

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