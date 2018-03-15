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15 Март, 2018


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«Воин-В» затевает конфликт с еще одним депутатом ЗакСа

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в: Новости
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Одного народного избранника застройщик уже перемолол, но Борис Вишневский из другого теста

Участник программы развития застроенных территорий, компания «Воин-В» Олега Глущенко собирается подать в суд на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

«Поэтому мы склонны считать публичные заявления и действия депутата Бориса Вишневского против программы реновации в Кировском районе клеветой и попыткой сорвать законный ход улучшения жилищных условий огромного числа жителей района», — цитируют главу«Воин-В» Олега Глущенко подконтрольные ему telegram-каналы.

Отметим, сегодня депутат позвал коллег и прессу в Ульянку, чтобы проверить ход работ по строительству на 145 участке. По данным депутата, работы идут с нарушениями. Например, строительный участок не имеет козырька по периметру участка строительства, хотя участок граничит с внутриквартальным проездом, по которому дети идут в школу, к участку строительства не подведены внешние дороги, при этом грузовые автомашины длиной около 15 метров ездят по внутриквартальному проезду шириной в три метра, а заезд к участкам строительства организован через объект культурного наследия федерального значения «Парк «Александрино» и т.д.

«Наша деятельность по программе развития застроенных территорий ведется исключительно в рамках закона — строительные работы проводятся в отведенных кварталах под строжайшим контролем надзорных органов. Компания уже неоднократно подтверждала правильность и корректность своих действий в различных государственных инстанциях», — отвечает на это Глущенко и добавляет, что ни один из кварталов, отведенных под реновацию в нашем городе, не является избирательной территорией господина Вишневского. «Между тем, он посвящает львиную часть своего рабочего времени, оплачиваемого из бюджета Петербурга, на борьбу с расселением хрущевок. Пользуясь статусом депутата, он позволяет себе распространять некорректную и даже лживую информацию, не стесняется клеветы в адрес исполнителей программы и жителей, выступающих в поддержку этого процесса. Кроме того, своими призывами и действиями вокруг программы реновации накануне выборов Президента нашей страны, можно посчитать попыткой создать очаг социальной напряженности в городе, устроить «локальный майдан» и помешать спокойному ходу волеизъявления народа. Мы приняли решение подготовить материалы для передачи в суд, чтобы привлечь этого депутата к строгой ответственности за его подрывную деятельность», — говорит бизнесмен.

Напомним, 16 января городской суд подтвердил законность разрешений «Воина-В» на строительство жилых домов на улице Лени Голикова и проспекте Стачек. Более того, разрешения были продлены до конца 2018 года. При том, что срок инвестиционного соглашения по развитию территории у компании истек в феврале 2018 года.

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