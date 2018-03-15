В ЖК «Чистое небо» до конца года приступят к строительству 3 детсада

Документация по объекту уже прошла экспертизу

Компания Setl City приступит к строительству третьего детсада на территории ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Объект появится между корпусами 5 и 6 очереди. Он станет третьим дошкольным учреждением в комплексе и сможет принимать 220 посетителей. Здание будет трехэтажным общей площадью около 5 тысяч 200 кв. м с плавательным бассейном.

План предусматривает выделение комнат для групповых занятий и спален, медицинского кабинета и столовой, а также столярной мастерской. На первом этаже в ясельном отделении и помещениях бассейна устроят полы с подогревом. Здание будет оборудовано лифтом. Прилегающая территория будет озеленена и благоустроена для игр и отдыха детей разных возрастных групп. Документация уже прошла госэкспертизу, и в настоящее время проект готовят к реализации.

В ЖК «Чистое небо» уже работает один детский сад, рассчитанный на 190 воспитанников. Сейчас идет строительство второго ДОУ на 190 мест с бассейном, которое планируется завершить в конце этого года.