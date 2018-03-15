Разрешение на строительство второй очереди ЖК «Планетоград» оспорят в суде

В настоящее время действие документа приостановлено

Куйбышевский районный суд приступит 2 апреля к рассмотрению дела об оспаривании выдачи разрешения на строительство второй очереди ЖК «Планетоград» в Московском районе около Пулковской обсерватории. Об этом сообщает группа «Сохраним Пулковскую обсерваторию» в социальных сетях.

По информации градозащитников, 12 марта этого года Куйбышевский суд вынес определение о приостановке действия разрешения на строительство.

«Параллельно с обращением в суд, на этот раз мы сразу подали и ходатайство о применении мер предварительной защиты. Поскольку разрешение на строительство для соседнего участка было признано незаконным, суд посчитал, что незаконными вполне могут оказаться и вновь выданные документы. И чтобы рядом с обсерваторией не появился новый самовольный недострой, действие этих разрешений приостановлено до окончания разбирательства», — отмечают там.

Напомним, 22 января этого года Горсуд отменил постановление Смольного об утверждении ППТ для «Планетограда». Девелопером проекта ООО «Моргал Инвестментс» выступает компания Setl Сity (официальный застройщик — ООО «Агентство по развитию территории «Созидание»). ППТ было согласовано Смольным в 2014 году. После чего в ноябре 2016 года застройщику выдано разрешение на строительство 1-й очереди (8-й квартал) № 78-011-0315-2016. После чего в конце 2017 года стало известно, что действие документа приостановлено.

По данным городских СМИ, Setl Сity намерена оспорить как решение Горсуда, так и приостановку действия разрешения на строительство.