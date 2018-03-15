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15 Март, 2018


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«Лидер» покупает производство железобетонных изделий у Группы ЛСР

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в: Новости
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Это уже не первая сделка по продаже холдингом своих производственных мощностей

Столичная ФСК «Лидер» покупает 100% долей «ЛСР. Строительство–М» (входит в Группу ЛСР) в Москве. Стоимость сделки стороны не разглашают.
Предприятие производит железобетонные изделия, а также проектирует и строит жилые и социальные объекты на территории Москвы и Московской области.

«Продажа завода в Москве – часть реализации стратегии «Группы ЛСР» по оптимизации портфеля активов и фокусированию на основной и наиболее высокодоходной деятельности – девелопменте жилой недвижимости, — говорят в Группе ЛСР. — Данная сделка позволит нам сконцентрировать свои усилия в столичном регионе на приоритетном для нас направлении – девелопменте жилой недвижимости».

«Гибкие технологии в индустриальном домостроении позволяют реализовывать любые архитектурные задачи наравне с монолитным строительством, сохраняя при этом высокую скорость, – отметил президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин. – Приобретение современного действующего домостроительного предприятия даст нам как гибкость в производстве, так и возможность реорганизации и реконструкции существующих активов ДСК-1 без изменения сроков поставок по текущим заказам».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что холдинг Андрея Молчанова продал структурам «Ростеха» Гатчинский ДСК за 1 млрд рублей.

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