Во Фрунзенском районе появится новый ТРЦ

Объект должны возвести за 2 года и 3 месяца

Власти Петербурга решили выставить на торги земельный участок во Фрунзенском районе на Карпатской улице под строительство торгово-развлекательного комплекса. Площадь надела составит 12 тысяч 238 «квадратов». Для сравнения: среднестатистический магазин «Лента» размещается на 6 тысяч кв. метров.

Начальная цена надела составит почти 22 млн рублей. Продавать землю предстоит «Фонду имущества Петербурга». В соответствии с условиями торгов изыскания и проектирование объекта необходимо выполнить за 9 месяцев, а возвести – за 27 месяцев.