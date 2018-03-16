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16 Март, 2018


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Во Фрунзенском районе появится новый ТРЦ

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в: Новости
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Объект должны возвести за 2 года и 3 месяца

Власти Петербурга решили выставить на торги земельный участок во Фрунзенском районе на Карпатской улице под строительство торгово-развлекательного комплекса. Площадь надела составит 12 тысяч 238 «квадратов». Для сравнения: среднестатистический магазин «Лента» размещается на 6 тысяч кв. метров.

Начальная цена надела составит почти 22 млн рублей. Продавать землю предстоит «Фонду имущества Петербурга». В соответствии с условиями торгов изыскания и проектирование объекта необходимо выполнить за 9 месяцев, а возвести – за 27 месяцев.

 

 

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