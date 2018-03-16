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16 Март, 2018


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Минстрой: все долгострои в России введут в эксплуатацию до 2022 года

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в: Новости
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Ведомство еженедельно требует от региональных властей отчётов по выполнению графиков

Все проблемные объекты в РФ будут введены в эксплуатацию к 2022 году. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил глава Минстроя Михаил Мень. Текст опубликован на официальном портале ведомства.

По словам Михаила Меня, запрошлый год были решены проблемы в 140 объектах, жильём обеспечены 6 тыся семей обманутых дольщиков. В этом году регионы взяли на себя обязательства решить проблемы 360 объектов.

«Мы еженедельно требуем от региональных властей отчётов по выполнению графиков, в случае необходимости сами помогаем федеральными земельными ресурсами. Проблема очень тяжёлая, долгие годы замалчиваемая. Минстрою чуть больше 4 лет, а мы в основном решаем проблемы недостроев 5-10-летней давности. И универсального рецепта здесь нет, потому что проблемы возникали по разным причинам. Где-то были мошеннические действия, где-то виной неверные бизнес-расчёты застройщиков», — уверен министр.

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