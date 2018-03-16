жк днепропетровская 37

16 Март, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

На улице Савушкина 13 часов будут устранять коммунальную аварию

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Тепло и горячую воду в 28 зданиях пообещали не отключать

В Приморском районе на улице Савушкина, 137 в пятницу, 16 марта, утром произошла коммунальная авария. Из-за нее часть жилых домов заволокло паром. Труба диаметром 300 мм дала течь.

Как сообщает «Фонтанка», по данным ГУП «ТЭК», около десяти утра аварийная бригада приступила к локализации вытекания. В зоне аварии оказались 28 зданий. Дома перевели на резервную схему. Энергетики заверяют, что горячая вода и отопление в квартирах останутся.

Отремонтировать трубу планируется за 13 часов.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X