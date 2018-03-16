На улице Савушкина 13 часов будут устранять коммунальную аварию

Тепло и горячую воду в 28 зданиях пообещали не отключать

В Приморском районе на улице Савушкина, 137 в пятницу, 16 марта, утром произошла коммунальная авария. Из-за нее часть жилых домов заволокло паром. Труба диаметром 300 мм дала течь.

Как сообщает «Фонтанка», по данным ГУП «ТЭК», около десяти утра аварийная бригада приступила к локализации вытекания. В зоне аварии оказались 28 зданий. Дома перевели на резервную схему. Энергетики заверяют, что горячая вода и отопление в квартирах останутся.

Отремонтировать трубу планируется за 13 часов.