Михаил Мень рассказал, какими будут квартиры в новостройках будущего

Комнаты станут квадратными, а не привычными пеналами

Минстрой решил отказаться от термина жилье эконом-класса в пользу стандартного, так как за первым понятием многие застройщики прячут низкое качество квартир. Об этом глава Минстроя Михаил Мень заявил в интервью «Аргументам и фактам». Текст беседы размещен на официальном сайте ведомства.

«Сегодня мы работаем над стандартами, которые нельзя будет ухудшить. Но прежде чем менять нормативную базу, объявили международный конкурс среди архитекторов, выбрали 20 номинантов. Они подготовили свои решения для малоэтажек, домов средней этажности и высоток. Задача — создать современное стандартное жильё, чтобы каждый квадратный метр в нём был востребован, чтобы не было неудобных проходных комнат или бестолковых коридоров», — отметил Михаил Мень.

По его словам, уже понятно, что потолки в квартире должны быть не меньше 2,8 м, кухни и комнаты — квадратные, а не прямоугольные пеналы, вход в подъезд — не с лесенкой, а вровень с землёй, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья и женщины с колясками могли спокойно заходить.