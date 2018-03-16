жк днепропетровская 37

16 Март, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Михаил Мень рассказал, какими будут квартиры в новостройках будущего

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Комнаты станут квадратными, а не привычными пеналами

Минстрой решил отказаться от термина жилье эконом-класса в пользу стандартного, так как за первым понятием многие застройщики прячут низкое качество квартир. Об этом глава Минстроя Михаил Мень заявил в интервью «Аргументам и фактам». Текст беседы размещен на официальном сайте ведомства.

«Сегодня мы работаем над стандартами, которые нельзя будет ухудшить. Но прежде чем менять нормативную базу, объявили международный конкурс среди архитекторов, выбрали 20 номинантов. Они подготовили свои решения для малоэтажек, домов средней этажности и высоток. Задача — создать современное стандартное жильё, чтобы каждый квадратный метр в нём был востребован, чтобы не было неудобных проходных комнат или бестолковых коридоров», — отметил Михаил Мень.

По его словам, уже понятно, что потолки в квартире должны быть не меньше 2,8 м, кухни и комнаты — квадратные, а не прямоугольные пеналы, вход в подъезд — не с лесенкой, а вровень с землёй, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья и женщины с колясками могли спокойно заходить.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X