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16 Март, 2018


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Один из старейших продуктовых ритейлеров Петербурга уйдет с рынка к маю

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в: Новости
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Магазины сети поделят ТД «Интерторг» и «Семишагофф»

Продуктовая сеть «Нетто», основанная в 1991 году, намерена переуступить право аренды почти 30 магазинов ТД «Интерторг» и «Семишагофф», сообщает ДП со ссылкой на топ-менеджеров двух петербургских продовольственных сетей.

По их информации, всего у владельцев «Нетто» по итогам сделки останется только 10 магазинов из 43.

Как утверждают источники издания, более 20 магазинов отойдут ТД «Интерторг» (бренды «Народная 7Я», супермаркеты «ИдеЯ» и SPAR), и примерно 7-8 объектов достанутся «Семишагофф».

В сети информацию не подтвердили. Однако в ТД «Интерторг» подтвердили намерение забрать 25 магазинов к маю. Примерно на 15 объектах откроют магазины под брендом «Народная семья», в остальных SPAR.

 

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