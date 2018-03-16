У школ Всеволожского района появятся топиарии

Открытие топиариев состоится 18 марта

Во всех школах Всеволожского района будут установлены собственные символы – топиарии в виде фигур зверей и других символических объектов, которые ученики, учителя и родители выбрали эмблемами учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

Все фигуры сделаны из высокотехнологичного антивандального материала, устойчивого к осадкам и перепадов температур. Открытие топиариев в тридцать одной школе состоится 18 марта. К этому приурочен специальный фотоконкурс. Чтобы принять в нем участие, нужно сделать свою фотографию («селфи») на фоне символа.