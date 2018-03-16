Пикалево стало ТОСЭром

Правительством Ленобласти уже подписаны рамочные соглашения о реализации пяти инвестиционных проектов

Моногороду Пикалево на востоке Ленинградской области присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба 47 региона.

Статус ТОСЭР гарантирует компаниям-резидентам, которые инвестируют в диверсификацию экономики моногорода, беспрецедентные налоговые льготы и иные преференции.

По словам главы Ленобласти Александра Дрозденко, создание территории опережающего развития в Пикалево позволит диверсифицировать экономику моногорода, повысит его инвестиционную привлекательность, и, что самое важное, будет способствовать созданию тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест для жителей.

В настоящее время правительством Ленобласти уже подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов. В частности, предполагается развитие в городе тепличного комплекса по производству овощных культур, создание производства форменной одежды, швейного производства, фабрики по выпуску обоев, запуск производства изделий для компании «ИКЕА», создание производства по добыче песка.

Согласно плану развития моногорода, до 2030 года здесь появится более 1 тысячи 700 новых рабочих мест, в экономику будет проинвестировано более 20 млрд рублей.