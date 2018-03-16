В ЖК «Новоорловский» появится четвертая очередь

Третью очередь сдадут в эксплуатацию в IV квартале 2018 года

В проекте комплексного освоения территории ЖК «Новоорловский» от компании YIT появится четвертая очередь. В ее рамках возведут один жилой дом из четырех секций высотой 7 и 9 этажей. В здании будет 197 квартир общей площадью 8, 8 тысяч 2квадратов», сообщает пресс-служба застройщика.

На первом этаже запроектировано 6 встроенных коммерческих помещений, входы в которые организованы со стороны центральной пешеходной улицы и изолированы от входов в парадные. В подвальном этаже располагается 78 хозяйственных кладовых для жителей.

Фасады здания будут выдержаны в неоклассическом стиле, в соответствии с общей архитектурной концепцией комплекса «Новоорловский», разработанной бюро Рикардо Бофилла «Taller de Arquitectura».

Продажу квартир в четвертой очереди комплекса планируется открыть в IV квартале 2018 года.

В 2016 и 2017 годах ЮИТ сдал объекты двух первых очередей комплекса «Новоорловский» — это два 25-этажных дома и многоярусный паркинг, и два 7-этажных дома с закрытой автостоянкой. В настоящее время завершается строительство третьей очереди комплекса, которая будет введена в эксплуатацию в IV квартале 2018 года.

Кроме того, в рамках соглашения с городом об обеспечении социальной инфраструктурой ЮИТ ведет строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся (общей площадью 12, 2 тыс. кв. м), которая по окончании строительства будет безвозмездно передана в собственность города.