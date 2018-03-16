Петергоф останется без путепровода

Как выяснилось, на Блан-Менильской улице транспортную развязку строить нельзя

Власти Петербурга откорректировали планы по строительству развязок в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог. В обновленный перечень попали 14 объектов.

Как сообщает «Фонтанка», из перечня в КРТИ исключили развязку в створе Блан-Менильской улицы через железнодорожные пути Ораниенбаумского направления. В частности, чиновники сочли, что объект попадает в границы зоны охраняемого природного ландшафта, где любая градостроительная деятельность исходит из «презумпции сохранности объектов культурного наследия, исторических зданий, а также ценных элементов планировочной и ландшафтно-композиционной структуры».

При этом в обновленном списке оказалась развязка на трассе М-11 «Нарва» (Лиговский и Гореловский) и путепровод в створе Парковой улицы.