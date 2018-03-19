В Коломягах восстановят к сентябрю 2019 года старинный парк

На эти цели из городского бюджета предоставят 31 млн рублей

Парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах восстановят к сентябрю 2019 года. На эти цели из бюджета Петербурга направят 31 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как отмечают там, к настоящему времени парк почти полностью утратил историческую планировку. Дорожки представляют собой стихийно протоптанные тропы, пейзажные композиции распались, видовые перспективы частично утрачены.

В парке будет восстановлена историческая объемно-пространственная композиция. Перед подрядчиком стоит задача обеспечить водоотведение, укрепить берег пруда и сделать спуски к нему. Специалисты подлечат более 150 старых деревьев. Вокруг парка будет установлена ограда по аналогии с ограждением вдоль Главной улицы.

В 2018 году подрядчику предстоит провести вертикальную планировку, убрать деревья-угрозы, укрепить берега пруда. В 2019 году в парке высадят новые деревья и кустарники, обустроят дорожки, установят скамьи и урны, лестницы и пандусы для маломобильных групп

Парк занимает площадь в 2,68 га, но его малые размеры лишь подчеркивают высокий художественный уровень садово-паркового искусства. Центральным элементом является старинный Графский пруд. Большая северо-восточная часть парка находится в границах объекта культурного наследия федерального значения.

На восстановление парка из бюджета Петербурга выделят 31 млн рублей. Объект имеет большое историческое значение. Владельцем усадьбы являлся генерал А.Н. Никитин, герой Отечественной войны 1812 года (его портрет есть в Галерее 1812 года). После его кончины в 1858 году имение было передано во владение его дочери Орловой-Денисовой и ее потомкам.