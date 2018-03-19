«Метрострой» привел диггеров на станции «Новокрестовская» и «Беговая»

Так диггерское сообщество призвали соблюдать закон и не подвергать риску свое здоровье

Петербургские диггеры во главе с руководителем их местного сообщества Дмитрием Дубровым побывали с экскурсией на строящемся участоке продолжения Невско-Василеостровской линии метро, а именно строящиеся станции «Новокрестовская» и «Беговая». Об этом сообщает пресс-служба «Метростроя».

Там напоминают, что метростроители и Дмитрий Дубов уже давно знакомы.

Его не раз видели на разных объектах, куда он проникал, минуя охрану, иногда его задерживали и сдавали в полицию. Но интерес диггера к метро и тому, что с ним связано, оказывался сильнее боязни быть задержанным и наказанным.

В ОАО «Метрострой» решили пойти навстречу любознательным исследователям подземных сооружений и устроили для них легальную экскурсию. «Прежде всего, проникая на стройплощадку, надо думать о своей безопасности. К сожалению, не все об этом помнят, и история знает немало случаев, когда несоблюдение техники безопасности приводило к серьезным последствиям. Идя навстречу молодым людям, интересующимся тоннелями и шахтами метро, мы преследуем одну единственную цель — показать им, что их собственная жизнь гораздо ценнее, что можно без риска для жизни изучать то, что им интересно», — отметили в пресс-службе «Метростроя».

Несанкционированное проникновение на территорию строящегося или действующего объекта метрополитена является административным нарушением. Своей акцией ОАО «Метрострой» вновь призывает диггерское сообщество соблюдать закон и не подвергать риску свое здоровье.

Напомним, в январе этого года диггеры выложили в сеть видео c погоней со строящейся станции метро «Проспект Славы». За диггерами ринулся сотрудник подземки, а все видео сопровождалось воем сирены. Однако молодые люди оказались проворнее и успели скрыться, перепрыгну забор.