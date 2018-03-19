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20 Март, 2018


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В ЖК «Юнтолово» начинается строительство второго детсада

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в: Новости
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Сдать детсад в эксплуатацию обещают в третьем квартале 2019 года

Госстройнадзор Петербурга выдал компании «Главстрой-СПб» разрешение на строительство второго детского сада в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал 2019 года.

Общая площадь дошкольного учреждения, рассчитанного на 100 воспитанников, составит 3 тысячи 029 кв. м. В двухэтажном здании будут оборудованы 6 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития малышей предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На прилегающей территории будут размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые зоны.

Проект второго детского сада на территории ЖК «Юнтолово» прошел процедуру государственной экспертизы и получил положительное заключение. На сегодняшний день подготовлена площадка под возведение объекта. К активной фазе строительства планируется приступить в апреле 2018 года. Детский сад на 100 мест появится рядом с жилыми домам третьей очереди комплекса. МКД сданы в эксплуатацию в конце 2017 года и сегодня активно заселяются.

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