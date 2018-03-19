Трамвайную сеть в Славянку готовы построить за 58 млрд рублей

Изначально цена контракта составляла почти 90 млрд рублей

В Смольном вскрыли конверты с предложениями участников конкурса по строительству трамвайной сети Купчино – Шушары – Славянка. Победитель должен стать известен через неделю.

Как сообщает «Фонтанка», минимальную цену предложила компания ООО «БалтНедвижСервис», созданное группой компаний «АБЗ-Дорстрой» и Газпромбанком. Эта структура готова возвести трамвайную сеть за 58 млрд рублей бонусом докупить 12 трамваев к тем 22, которые указаны в проекте соглашения. Изначально цена контракта составляла почти 90 млрд рублей

В конкурсе также заявлены предложения ООО «Третья концессионная компания», ООО «Трамвайные пути Северной Столицы», АО «Макиол Иншаат Санайи туризм Ве Тиджарет А.Ш.» и ООО «АйСиЭйЛТ».

Победителю конкурса предстоит привлечь инвестиции минимум в 25,9 млрд рублей, разработать градостроительную и проектную документацию, построить трамвайную линию и депо, закупить 22 трамвая и эксплуатировать сеть. Соглашение заключат на 30 лет.