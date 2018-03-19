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20 Март, 2018


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В Выборге появится новый путепровод

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в: Новости
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Объект возведут за 3 года

Администрация Выборга и комитет по дорожному хозяйству Ленобласти заключили соглашение о предоставлении транша на 65 млн рублей в 2018 году для начала строительства путепровода в промышленной зоне Лазаревка в Выборге, которая в настоящее время отделена от города железной дорогой. Объект возведут с помощью средств областного бюджета.

Общая стоимость работ оценивается почти в полмиллиарда рублей. Предполагается, что строительство путепровода завершится в течение трех лет.

«Мы приступили к решению одной из наиболее важных транспортных проблем Выборга, о чем нас просили как выборжане, так и представители бизнеса. После реализации проекта доставка грузов, проезд автобусов и личного автотранспорта будут осуществляться непрерывно, что, наверняка, даст возможность Лазаревке развиваться более интенсивно», — отметил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Новый виадук позволит полностью решить вопрос выезда из микрорайона: из-за постоянного движения грузовых и пассажирских поездов «Ласточка» и «Аллегро» на действующем железнодорожном переезде постоянно возникают очереди из автомобилей.

Проектной документацией предусмотрено возведение 134-метрового путепровода с одной полосой для движения в каждую сторону. Расчетная скорость движения автомобилей по виадуку составит 50 километров в час, интенсивность – до четырех тысяч машин в сутки.

 

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