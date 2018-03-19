Структуры депутата Никешина отсудили у своего генподрядчика миллионы

Арбитражный суд СПб и Ленобласти решил взыскать с ЗАО «СУ-11» в пользу ООО «Строительная компания «Двадцатый трест» 11,13 млн руб.

Разбирая дело, суд признал как претензии 11-го стройуправления к тресту, так и встречные требования и провел взаимозачет. В феврале 2014 года между компаниями («СК «Двадцатый трест» тогда еще имел правовую форму ЗАО) был заключен договор генерального подряда. СУ-11, как генподрядчик, обязался построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Петербурге, ул. Солдата Корзуна , участок 1 (северо-западнее пересечения с пр. Ветеранов). Стоимость контракта составила 489,49 млн руб. (позже допслоглашениями она была снижена до 408,79 млн руб.), «Двадцатый трест» выступил техзаказчиком объекта. Строился же ФОК для ООО «Развитие здоровья и спорта» и ООО «ДеФиС» (последняя компания выступала как инвестор). Сдать спорткоплекс должны были 30 сентября 2015 года.

Выполненные работы были оплачены не в полном объеме, долг треста составил 20,44 млн руб. Встречные претензии в 34,96 млн руб. (из них 20,14 штраф и 14,82 млн руб. пени) были обоснованы выплатой, которую должен был сделать трест в пользу ООО «Развитие здоровья и спорта». Произошло это потому что генподрядчик нарушил принятые на себя обязательства и затянул сроки окончания строительства объекта.

СК «Двадцатый трест», «Развитие здоровья и спорта» и «ДеФиС» входят в группу компаний депутата Законодательного собрания, многолетнего председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания СПб Сергея Никешина (управление бизнес-активами он передал, как положено по закону, в траст). ФОК DeFis ул. Солдата Корзуна/пр. Ветеранов вступил в строй в конце сентября 2016 года.