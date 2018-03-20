На землях бывшего совхоза «Ручьи» построят еще 130 тысяч «квадратов» жилья

Застройщику предстоит возвести за свой счет в квартале не только детсады и школы, но и поликлинику

Комиссия по землепользованию и застройке Смольного дала добро ООО «Менеджмент Проекты Инвестиции» на застройку жильем около 20 га земель бывшего совхоза «Ручьи» в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Всего рядом с развязкой Шафировского и Индустриального проспектов, между Шафировским и Волго-Донским девелопер сможет возвести 130 тысяч кв. метров жилой недвижимости, если к детсадам и школам пообещает возвести за свой счет поликлинику и поликлинику.

Как отмечает NSP, владельцами земли являются четыре физлица: Татьяна Волынец, Игорь Пантелеев, Сергей Козлов и Руслан Гайсин (бывший топ-менеджер «Фаэтон девелопмент групп» и владелец компании «Сити-78», которая специализируется на коттеджных посёлках). До них собственником выступало ООО «Золотой телёнок», которое продало надел в 2016 году.