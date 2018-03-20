С Красносельско-Калининской линии метро «срезали» 4 млрд рублей

Деньги срочно понадобились на достройку Фрунзенского радиуса

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, согласно которому финансирование строительства новых объектов Красносельско-Калининской и продления Правобережной линии метрополитена будет перераспределено в текущем году на достройку Фрунзенского радиуса и станции «Новокрестовская». Об этом сообщает «Фонтанка».

Как напоминает интернет-газета, в рамках адресной инвестиционной программы на 2018 год из бюджета Петербурга на возведение новых участков и станций метрополитена планировалось выделить более 25 млрд рублей. Почти треть этой суммы хотели направить на продление Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» (так называемый первый пусковой комплекс, включающий также станции «Театральная» и «Горный институт»), 7 млрд – на строительство Красносельско-Калининской линии (от станции «Казаковская» до Обводного канала с новым электродепо на юго-западе), 6,2 млрд – на достройку «Новокрестовской» и почти 3,7 млрд – на завершение Фрунзенского радиуса.

Теперь согласно постановлению, на Красносельско-Калининскую линию хотят направить на 3 млрд меньше – только 4,1 млрд рублей. На 257 млн «урезается» продление Лахтинско-Правобережной линии. Деньги перебросят на первую очередь на достройку Фрунзенского радиуса (станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная»). На 432 млн рублей увеличены ассигнования на завершение Невско-Василеостровской линии (станций «Новокрестовская» и «Улица Савушкина»).

Отметим, что в середине марта комитет по развитию транспортной инфраструктуры разместил на сайте госзакупок конкурс на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена. Начальная цена контракта была определена в сумме 24,5 млн рублей. Итоги конкурса обещают подвести 9 апреля 2018 года. Тогда же в Смольном заявляли, что на проектирование объектов потребуется 3-4 года, если найдутся деньги. Теперь судьба конкурса может оказаться под вопросом.

Добавим также, что сроки открытия станции линии не раз переносились, а конкурсы на проектирование отменялись и объявлялись заново. Между тем появления новых станций метро с нетерпением ждут новоселы ЖК «Балтийская жемчужина», ЖК «Сандей» от «СПБ Реновация», покупатели квартир в ЖК «Солнечный город» от Setl Сity.

Ранее Георгий Полтавченко заявлял, что в 2018 году в Петербурге будет открыто 5 новых станций метро, в том числе, 3 — на Фрунзенском радиусе.