Второй Елагин мост отремонтируют в три этапа

В рамках основного проведут капитальный ремонт фундаментов береговых опор переправы

Главгоэскпертиза утвердила положительное заключение по проекту капитального ремонта Второго Елагина моста, соединяющего Крестовский и Елагин острова в Петргорадском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, восстановление переправы пройдет в три этапа: инженерная подготовка строительной площадки, основной этап и заключительный.

В рамках основного проведут капитальный ремонт фундаментов береговых опор моста, укрепление береговых подпорных стенок, возведут фундаменты опор и высокие ростверки. Также будут смонтированы новые деревянные и отремонтированы металлические опоры и пролетные строения, деревянные прогоны и лаги, произведены укладка и подгонка мостового полотна, настила прохожей части, монтаж перильного ограждения и опор освещения. На третьем, заключительном, этапе проведут капитальный ремонт подходов к мосту, в том числе расстановку дорожных и навигационных знаков, а также демонтаж и восстановление существующих сетей электроснабжения и наружного освещения объекта.

Как напоминают в пресс-службе, Второй Елагин мост — объект культурного наследия федерального значения, поэтому в проекте запланированы и решения по сохранению архитектурного облика объекта, существующей конструктивной схемы и габаритов, а также подбору материалов, из которых будут изготовлены новые элементы.