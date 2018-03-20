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20 Март, 2018


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«Ойкумена» построит жилье у Новоорловского лесопарка за 19 млрд рублей

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в: Новости
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Здесь появится 211 тысяч «квадратов» жилой недвижимости

Компания «Ойкумена» откорректировала проект застройки жильем части бывших земель «ЮИТ Санкт-Петербург» у Новоорловского лесопарка. Наделы площадью 21,5 га были проданы финским девелопером в конце прошлого года за 2,5 млрд рублей.

Как сообщает ДП со ссылкой на исполнительного директора СК «Ойкумена» Романа Мирошникова, в настоящее время перепроектирование квартала находится в завершающей стадии. Здесь планируется возвести 211 тысяч «квадратов» панельного жилья. Объем инвестиций в проект составит 19 млрд рублей.

По словам Романа Мирошникова, в проекте была увеличена жилая площадь. Кроме того, выросла доля коммерческих площадей.

Всего, по данным источника издания, компания возведет 17 домов на 4 тысячи 057 квартир. Кроме этого, в проекте предусмотрено 10 многоэтажных паркингов на 2 тысячи 474 машин, 3 детских сада на 440 мест и школа на 825 учеников

По соседству возводятся ЖК «Новоорловский» от компании «ЮИТ Санкт-Петербург» и ЖК «Орловский парк» от ГК ПИК. Кроме того, «Группа ЛСР» намерена в ближайшем времени запустить проект на Суздальском шоссе.

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