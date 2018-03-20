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20 Март, 2018


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Деньги на достройку ЖК «Землянино» и «Кудрово!» предоставит ПАО «Бинбанк»

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в: Новости
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Девелопер утверждает, что кредитная линия банка позволит выполнить все обязательства перед дольщиками

ПАО «Бинбанк» предоставило и открыло кредитную линию ООО «Патриот-Девелопмент Северо-Запад» в размере 4,2 миллиарда рублей для достройки проблемных объектов в Ленобласти.

Об этом сообщает «РИА-недвижимость» со ссылкой на материалы девелопера. В частности, речь идет о жилых комплексах «Землянино» и «Кудрово!».

В декабре 2017 года застройщик проинформировал о том, что не смог обеспечить бесперебойное финансирование своих проектов в Ленобласти. Однако затем девелопер получил кредит на сумму в 426 млн рублей от «Рост банка».

«Мы знаем, что наши дольщики были обеспокоены ситуацией на объектах «Землянино» и «Кудрово!». Данная кредитная линия полностью снимает все проблемы и опасения, она позволит выполнять все наши обязательства перед дольщиками и контрагентами в полном объеме, вести строительство в соответствии с новым утвержденным графиком», — цитирует агентство генерального директора ООО «Патриот-Нева» Наталью Иванову.

 

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